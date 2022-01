Carlos Priego

Sábado 15 de enero de 2022, p. 5

No hay alguien más punk que Vivien Goldman. Cuando comenzó a escribir sobre música para la revista Sounds en el último cuarto del siglo pasado, impregnada por el espíritu del movimiento punk –que sostiene que cualquiera puede participar–, descubrió que existía una gran cantidad de cosas emocionantes en ese momento. Por un lado, había un puñado de movimientos que florecían muy por debajo del radar mainstream y, por el otro, una ola de mujeres artistas salían a la superficie y que, por alguna razón, las dos cosas más importantes que le estaban sucediendo al underground inglés de los setenta, no estaban teniendo la exposición que necesitaban para pegar el salto más allá de sus mundos insulares.

Con esa idea incendiándole la cabeza se le ocurrió una estrategia motivada por la pregunta: ¿por qué no hago eso yo misma? El resultado fue un artículo sobre mujeres en el rock. A poco más de cuatro décadas de aquel texto –y varios años después de escribir sobre los límites entre el blues, el rock, el funk, el jazz, en The Black Chord (1999), y acerca de las raíces culturales, políticas y violentas del clásico disco Exodus de Bob Marley, en The Book of Exodus (2006)– Goldman entrega La venganza de las punks, texto inspirado en esos primeros artículos y publicado el año pasado por Contra, editorial española especializada en libros de música, deporte y cultura popular. En este nuevo trabajo, profusamente documentado, la periodista teje una enmarañada red musical a lo largo de los pasados 45 años, estableciendo conexiones históricas, sociales, personales y creativas entre grandes músicas de todo el mundo.

No teníamos modelos

¿Qué es la música hecha por mujeres? Se preguntó Vivien en otro artículo firmado el 1º de diciembre de 1979. La respuesta fue contundente: tristemente no la he escuchado lo suficiente como para establecer pautas útiles . La realidad es que, para el momento en que escribió el texto, la historia del rock en general era breve y los modelos en quien inspirarse fueron escasos, además muchas artistas se habían perdido ya sea por las dinámicas de la supresión cultural intencionada, por ejemplo, la orden a Billie Holiday para dejar de cantar Strange Fruit en público o por culpa de la amnesia colectiva del pop. El resultado de eso fue una escasez de referencias a seguir, así lo platica en el libro: las que formamos la primera generación de punkesas británicas avanzamos a trompicones por medio de árboles oscuros cuyas grandes raíces retorcidas nos podían hacer tropezar . Para estas mujeres, institucional e intelectualmente, la ruta a seguir estaba determinada por el trabajo previo realizado por cantantes de jazz y blues del siglo XX –Nina Simone, Bessie Smith, Billie Holiday, entre otras– y por las descargas de las balas conceptuales disparadas por las mentes luminosas de feministas como Kate Millet, Maya Angelou, Gloria Steinem o Tillie Olsen.