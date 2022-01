Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 15 de enero de 2022, p. a11

Rafael Baca, mediocampista de Cruz Azul, aseguró que tras la obtención del título en el torneo Clausura 2021, el equipo necesitaba renovarse, por lo cual, consideró que la llegada de refuerzos jóvenes este semestre le dará mayor dinamismo al plantel en busca de un nuevo campeonato.

Cuando un equipo sale campeón, tiene que haber una restructuración, pues hay jugadores que quieren salir, seguir creciendo en lo profesional, para mí fue renovar el grupo para tener las mismas exigencias que había antes del título, hoy estamos en esa transición de buscar nuevas ambiciones , señaló ayer en una conferencia virtual.

Los jugadores que se han integrado hasta el momento al conjun-to cementero son: Christian Tabó, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Erik Lira y Carlos Rodríguez, quien incluso anotó un gol en el duelo de la fecha uno del torneo Clausura 2022 ante Xolos.

Sobre los refuerzos, opinó que “son jugadores que ya conocen la Liga, tienen mucha calidad, (en el partido ante Tijuana) no me sorprendió su capacidad, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue ver al grupo con esa chispa y esa hambre de conseguir cosas.