Las comitivas de Dinamarca y Holanda dieron a conocer ayer que no mandarán a sus dirigentes. El gobierno decidió no participar en los Juegos de invierno en China. No es ningún secreto que en Dinamarca estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en China , señala el comunicado danés.

El país nórdico no consiguió convencer a sus pares de la Unión Europea (UE) de adoptar una postura conjunta de boicot de las ceremonias oficiales de los juegos.

Los holandeses, por su parte, se escudaron sobre todo en las restricciones sanitarias por la pandemia del covid-19.

El consejero de Estado chino y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, destacó que en la cita deportiva construirán más puentes de amistad con la comunidad internacional.

Hemos entrado a la hora de Pekín , resaltó el canciller al pronunciar un discurso a través de un enlace de video en la ceremonia de apertura del Foro sobre Cooperación entre Ciudades de Amistad para el Desarrollo Común de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno 2022.

China abrirá las Villas Olímpicas a partir del 27 de enero para recibir a atletas de otros países en un momento en que ha reforzado más sus medidas contra el coronavirus frente a un posible repunte de las infecciones.