Periódico La Jornada

Lunes 10 de enero de 2022, p. 22

Nueva York., Más de 800 mil no ciudadanos y dreamers que residen en la ciudad de Nueva York podrán participar en las elecciones municipales a partir del próximo año, luego que el alcalde Eric Adams permitió ayer que una iniciativa se convirtiera en ley de manera automática.

Los detractores han prometido desafiar con recursos legales la medida denominada Nuestra ciudad, nuestro voto, que el Concejo Municipal aprobó hace un mes; no obstante, a menos que un juez detenga su implementación, Nueva York es la primera megalópolis de Estados Unidos en otorgar derechos extendidos municipales de voto a residentes no ciudadanos en el país, pues en más de una docena de comunidades estadunidenses permiten que residentes no ciudadanos voten en elecciones locales, incluidos 11 poblados de Maryland y dos de Vermont.

Sin embargo, no podrán sufragar por presidente ni miembros del Congreso en contiendas federales, ni participar en elecciones estatales que elijan gobernador, jueces y legisladores.

Los dreamers son inmigrantes jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños, mismos que serían favorecidos de la nunca aprobada iniciativa de ley federal Dream Act, la cual les habría permitido permanecer en el país en caso de cumplir ciertos criterios.

La Junta Electoral neoyorquina ahora deberá diseñar un protocolo específico para julio, incluyendo las reglas y cláusulas de registro de votantes sólo para las contiendas municipales, con la finalidad de evitar que los no ciudadanos emitan sus sufragios en los comicios federales y estatales.

Es un momento crucial para la ciudad más poblada del país, donde los residentes no ciudadanos con documentos y edad para votar representan casi uno de cada nueve de los casi 7 millones de habitantes con edad para sufragar.

El movimiento que ha luchado para obtener estos derechos al voto prevaleció después de varios reveses.

La medida permitiría que personas no ciudadanas –pero que cuenten con al menos 30 días de residencia permanente y legal en la ciudad–, así como los que cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos, incluyendo a los dreamers, participen en la elección de alcalde, miembros del concejo municipal, presidentes de distrito, auditores y defensores públicos.