Hay también, dijo, información contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, e incluso de que se lanzan granadas en la fiscalía de Tijuana, pero resultó un acto propagandístico . No se habla, resaltó, de que se han frenado los homicidios, de que hay avances en otros indicadores, sólo andan en busca de las podridas .

Al responder a críticas contra su administración, López Obrador recordó que durante la época de apogeo del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, durante una visita del ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, el ex funcionario federal vio de manera irrespetuosa a la ex primera dama de Francia.

Dijo que “eran tiempos en que tenían a una ciudadana francesa en la cárcel (…) e hicieron la solicitud de liberación de la señora (Florence) Cassez. Estaban en el presidium Calderón y García Luna, la señora camina y sacan la foto, donde él, García Luna, la ve de manera irrespetuosa y sale ahí la foto, con una prepotencia del señor, siendo servidor público, estando de por medio una visita presidencial”.