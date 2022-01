La filtración de secciones de la parte II sobre Impactos ha permitido conocer expresiones como: La vida en la Tierra puede recuperarse de un CC drástico evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. Los humanos no podrán . Y su conclusión: Necesitamos un cambio transformacional en los procesos y conductas a todos los niveles: individual, comunitario, empresarial, institucional y gubernamental. Debemos redefinir nuestro modo de vida y consumo . La parte III sobre Mitigación es la que ofrece las mayores sorpresas. Una de sus principales conclusiones es que no se pueden construir nuevas centrales de carbón o gas y que las existentes deben eliminarse en el plazo de una década si se quiere alcanzar el objetivo de estar por debajo de 1.5 °C. Destaca su insistencia en que las mejoras tecnológicas que permiten una descarbonización relativa son insuficientes y que lo que se necesita es una transición social masiva en la producción y el consumo de materiales. Aunque la estabilización del clima requiere eliminación de dióxido de carbono (EDC), no es posible una solución sólo tecnológica al CC, pues los intentos de intervenir masivamente el clima por medios tecnológicos conllevan extraordinarias amenazas para el planeta.

La tecnología solar y eólica sólo representan hoy 7 por ciento del uso mundial de energía, su progreso rápido ha sido impedido por el atrincheramiento económico de los combustibles fósiles. La descarbonización incremental (en el margen) favorecida por las corporaciones ha dado lugar a una desvinculación relativa, pero no absoluta, entre crecimiento económico y emisiones. La vía que ofrece más esperanzas para el futuro inmediato es la EDC biológica, como reforestación, restauración de ecosistemas y gestión del suelo. La idea, fuerza central de la parte III, es que es esencial recurrir a estrategias del lado de la demanda, recortando el uso de la energía en todos los sectores y promoviendo agresivamente las vías de conservación y bajo consumo energético. Hay que convertir las ciudades en nuevas ciudades sostenibles ; dejar de lado los vehículos deportivos y otros devoradores de gasolina; centrarse en el transporte masivo, los coches eléctricos, las bicicletas y los tuk tuks; reducir las dietas carnívoras y la producción de plástico. En los escenarios de baja demanda energética , afirma el informe, la demanda final de energía es 40 por ciento menor en 2050 que en 2018, mientras el bien-estar se mantiene y mejora . Ello requiere “cambios estructurales fundamentales en los sistemas de producción y consumo. Las transiciones aceleradas requieren un salto hacia sistemas totalmente nuevos de desarrollo sostenible. El cambio transformador debe remplazar los cambios graduales favorecidos por el statu quo. La parte III pone un fuerte énfasis en la injusticia climática como aspecto central del problema. Subraya que “el 10 por ciento más rico del mundo contribuye con 36-45 por ciento de las emisiones globales de GEI, mientras el 10 por ciento más pobre del mundo contribuye con 3-5 por ciento. El 41 por ciento de las emisiones de CO₂ de los países en desarrollo en 2015 procedían de la producción de exportaciones a países desarrollados”, lo que indica que la contabilidad de las emisiones climáticas debería basarse en el consumo y no en la producción. La mitad de las emisiones de la aviación provienen del uno por ciento más rico. La falta de integración de la justicia ambiental en las actividades de mitigación del clima corre el riesgo de aumentar la desigualdad a todos los niveles e inhibe la mitigación eficaz del clima . Añade: El aumento de la participación de las mujeres y de los grupos racializados y marginados amplifica el impulso de la acción climática. La acción colectiva a través de movimientos sociales formales e informales sobre el estilo de vida, amplía el potencial de la política climática. Las huelgas climáticas han dado voz a los jóvenes en más de 180 países . Una lectura crítica de los textos filtrados no deja dudas de que el cambio radical del sistema es ahora el único camino disponible para un futuro sostenible para la humanidad. No hay esperanza a menos que todos estemos decididos a superar la principal barrera para la supervivencia humana: la barrera del propio capital.

A la memoria de Luis Arizmendi.Al año de que el covid-19 nos lo arrebató

www.julioboltvinik.org

1 Síntesis basada en la traducción de Jus Semper: https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/EditoresMR-InformesFiltradosIPCC.pdf

julio.boltvinik@gmail.com