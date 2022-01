Ap

Viernes 7 de enero de 2022, p. 8

Nueva York. Los recientes datos de la industria musical confirman lo que muchas personas sospechaban: 2021 fue un año muy bueno para Bad Bunny, Morgan Wallen, Adele y el vinilo.

El reporte de fin de año de MRC Data, presentado en colaboración con Billboard, muestra que Dangerous: The Double Album de Wallen terminó el año como el más popular de country y, además, líder entre todos los géneros en Estados Unidos con el equivalente a 3.2 millones de unidades vendidas en los pasados 12 meses.

Lo anterior a pesar de que Wallen fuera rechazado por la industria musical después de que surgiera un video de él profiriendo un insulto racista. El artista fue abandonado por su sello discográfico, descalificado de los Premios de la Academia de Country y su música fue retirada temporalmente de estaciones de radio y servicios de streaming.

El último tour del mundo de Bad Bunny fue el álbum más popular en la categoría de música latina. Además de ser el primero en español en dominar la lista semanal Billboard 200, tuvo el equivalente a 853 mil 900 unidades vendidas en 2021. Bad Bunny también fue el artista latino principal en 2020 con Yhlqmdlg. Su canción Dákiti con Jhay Cortez fue la más popular y con mayor presencia en la radio el año pasado.

Otras de las producciones estelares del año incluyen Sour de Olivia Rodrigo; Shoot for the Stars Aim for the Moon de Pop Smoke y Planet Her de Doja Cat. El sencillo de Dua Lipa Levitating fue imparable, con 804.7 millones de unidades de audio on-demand y streams de video, es el mayor éxito del año.