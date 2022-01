No faltan ingredientes al recorrido que logra Savage para convertir a Joy Division e Ian Curtis en materia de un libro. El volumen comienza con una declaración extremadamente grande del cofundador de Factory Records, Tony Wilson, quien afirma que Manchester creó la Revolución Industrial con toda su grandeza y miseria, mientras que en el desesperado mundo posindustrial, Joy Division renovó el formidable espíritu de la ciudad por medio de su música. Acto seguido no tardan en aparecer los tres miembros supervivientes de Joy Division quienes sitúan las raíces de la banda en la perspectiva desesperada de trabajos sin salida, desempleo y delitos menores a los que su música les ayudó a afrontar y escapar. Bernard Summer habla de lo importante que fue ésta para todos ellos: ¿Qué vamos a hacer? Ya lo sé, vamos a casa de este o a la de este otro. Llevémonos un montón de discos y hablemos de música . Y aquello terminó evolucionando: Empecemos a hacer música .

El gran acierto de Jon Savage está en el tratamiento y orquestación de esa diversidad. Poco importa si los puntos de vista se contraponen, si las historias no concuerdan, si el lector tropieza con alegatos contradictorios, el desafío era liberar al artista de las ensoñaciones y también del reduccionista estereotipo sobre el héroe romántico de la música pop que se nos ha vendido hasta el cansancio. Y eso es precisamente lo que logra el inglés, Una luz abrasadora sigue un curso equilibrado entre los puntos de vista de cada uno de los músicos dialogando entre ellos acerca de su obra, su vida, sus compañeros de equipo y, en general, acerca de cualquier detalle que ilumine su carácter o su personalidad artística. Lo que consigue Savage es un perfil informativo y esclarecedor del grupo. Es una recopilación imaginativamente articulada de recuerdos sobre distintos temas que orbitan alrededor de la música invitando al lector a extraer sus propias conclusiones.

Si ellos pueden, nosotros podemos

Tres momentos importantes deambulan por las páginas de esta biografía coral: cuando los Sex Pistols tocaron ante una pequeña audiencia en el Free Trade Hall –el 4 de junio de 1976–, el encuentro entre Joy Division y Tony Wilson –el 14 de abril de 1978– y el día en que Curtis se quitó la vida –el 18 de mayo de 1980–. Tony Wilson una vez comparó el concierto de los Sex Pistols con la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, por su parte Peter Hook y Bernard Sumner, que también estuvieron allí, pensaron que eran como un accidente automovilístico y su reacción fue: podemos hacer eso , y después comenzaron a ensamblar una banda.

En un conocido club de Manchester llamado Rafters, en abril de 1978, se llevó acabo el concurso Stiff/Chiswick Challenge. En él participaron un gran número de bandas locales con intención de conseguir contratos con las discográficas organizadoras y tras un altercado con Paul Morley y Kevin Cummins (ambos de The Negative) Ian Curtis logró que Warsaw –que poco después cambió oficialmente su nombre a Joy Division– lograra tocar esa noche. Después de observar como actuaban a lo largo de la noche, Wilson estuvo a punto de abandonar el local hastiado, pero la actuación de Curtis y compañía produjeron en él una grata sorpresa, más tarde comentaría sobre el concierto: Allí brillaba unas luz abrazadora, el sol, y todo lo demás no fue más que oscuridad en toda la velada .

Un grupo punk con pretensiones literarias

El trabajo de Jon Savage rastrea el desarrollo de la agrupación, su rápido progreso como músicos trabajando en estrecha colaboración y la creciente profundidad y elocuencia de las letras de Curtis, que se basan en su fascinación por escritores como Dostoievski, Ginsberg, Kafka, Burroughs y JG Ballard. Sobre la prematura muerte del cantante, los testimonios de Sumner, Hook y Morris, señalan con franqueza que no apoyaron lo suficiente al deprimido y alienado Curtis, pero también reconocen que eran jóvenes e inmaduros. Su testimonio es conmovedor.

Algo de lo más llamativo que dejan estas aseveraciones es la extrema seriedad con la que se habla sobre los nombres de la banda. Stephen Morris señala que Joy Division se inspiró en el libro La casa de las muñecas de Ka-tzetnik 135633 y que Ian estaba leyendo por esos días. Elegir primero Joy Division, el eufemismo nazi para los burdeles atendidos por reclusos en campos de concentración para el uso de guardias y soldados alemanes, después New Order, el término de Hitler para la reorganización nazi de Europa, es algo de lo que Bernard Summer señala: Yo no era un pronazi, sino todo lo contrario. Pensaba que la gente sencillamente no debería olvidar .

Un relato polifónico