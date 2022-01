Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 2

La editorial Viandante Cooperativa nació hace ocho años con el propósito de hacer libros que trasciendan la mera edición, publicación y distribución al rescatar teoría y literatura latinoamericana, sobre todo aquella que no está del todo difundida y que acompañó procesos revolucionarios en el continente.

Una de sus colecciones claves es Libros de Caliban, la cual trajo a México Todo Caliban, libro póstumo del poeta Roberto Fernández Retamar (1930-2019) que recopila ensayos del escritor cubano sobre la identidad e independencia cultural de América Latina.

La directora del sello, Alessandra Pradel Mora, explica en entrevista con La Jornada que como una instancia independiente han sobrevivido a la crisis que todo el medio editorial ha sufrido derivado de la pandemia “con mucho empeño, buscando nuevos puntos de distribución, brindando servicios editoriales y, sobre todo, con la solidaridad de colegas y autores.

Persistimos porque estamos convencidos de que si las editoriales no se convierten en universidades populares, entonces serán una tumba más de la riqueza cultural que a lo largo de miles de años el hombre ha edificado.

Pradel Mora dice que la editorial le ha abierto caminos hacia autores admirables, como el guatemalteco Manuel José Arce, discípulo y secretario del Premio Nobel de Literatura 1967 Miguel Ángel Asturias, quien tiene una obra en dos tomos de crónica literaria que están a punto de publicar.

También vamos a abrir otra colección de poesía con una antología de poetas venezolanos, coordinada por mí y Gustavo Pereyra, escritor bolivariano y revolucionario que admiro mucho.

Pradel Mora explicó que cuando las grandes editoriales compran a las pequeñas, “depuran sus catálogos y muchos autores que se quedan fuera se pierden o, cuando los sellos comienzan a publicar obras, por ejemplo marxistas, lo hacen a precios muy elevados, lo cual es una manera de alejar a los lectores de contenidos muy concretos.

“Es decir, no es casualidad que los libros que los consorcios editoriales ponen a remate no aportan mucho al desarrollo del lector, y no sólo en el sentido político, sino humano. No encontramos a Tolstoi en 50 pesos, por ejemplo.