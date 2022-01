Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Viernes 7 de enero de 2022, p. 24

Vecinos criticaron al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y al Partido Acción Nacional (PAN) por lucrar con la salud de las personas , luego de que desde el pasado miércoles se instalara un módulo para la aplicación de pruebas covid con costo en sustitución del que era gratis . En la carpa, que se instaló en la explanada de la alcaldía, frente a la avenida Municipio Libre, se colocó una lona que resalta los colores del blanquiazul, para promover las pruebas rápidas a un precio de 310 pesos las aplicadas con sangre y 320 las nasofaríngeas.

Además, a pesar de que deben ser laboratorios registrados, instituciones de salud o establecimientos autorizados los encargados de hacer las pruebas covid, en la lona de promoción se destaca más el logo de la alcaldía Benito Juárez y en letras pequeñas AEMEH, la empresa de servicios hospitalarios que hace las tomas y entrega resultados de 15 a 20 minutos .

En un momento que hay una alta demanda y las personas están desesperadas por saber si se contagiaron ante el crecimiento de casos positivos, no es de mucha ayuda que nos pongan un módulo de pruebas cuando no se tiene dinero para pagar , comentó Zoila Pineda.