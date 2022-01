Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 9

De la música regional mexicana al reguetón, llega Jesús Antonio López Rico, mejor conocido como Gromm.

El nuevo artista del género urbano debuta con su EP Musas, con producción de Miguel Rivero y Víctor, Brujo. Incluye los sencillos Kelly Brooks y Pretexto, disponibles en plataformas digitales.

“Para mí toda la música tiene una sintonía parecida. Antes cantaba música regional, pero tuve preferencia por el género urbano. Siempre me llenó mucho más, pero el regional me adiestró en el proceso musical –en creación y vocalización–; también me dio el colmillo para saber cuándo dar el salto de género”, dijo en entrevista el cantante.

Este material expresa el lado lóbrego de Gromm, donde mezcla trap soul, R&B contemporáneo, neosoul y el soft reguetón; además, apoya el poder femenino a través de la narrativa de las canciones. También tiene colaboraciones con Mila Mils, oriunda de Veracruz, y Ana Heredero.

Pienso que la mujer es quien consume más música urbana. En la letra se merece más respeto, igual que el feminismo. Siento que mi público en su mayoría es de mujeres, y en mi música las respeto mucho. Tengo novia y amigas, además no soy el cantante de las mujeres , como J Balvin, por ejemplo.

“Trabajar con Brujo es genial. Él fue a quien primero conocí cuando llegué a la ciudad, hace un par de años, y ahora nos volvemos a cruzar en este nuevo proyecto. Colaborar con Miguel Rivero es la crema de la crema. Trato de hacer el reguetón más caribeño, con una letra más digerible. En mi soledad siempre practicaba el reguetón, puliendo el famoso palabreo. Oculté ese talento por tres años que me enfoqué en la música regional”, compartió el reguetonero.