Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 8

Londres. La duquesa de Sussex recibirá la suma simbólica de una libra esterlina después de que un tribunal declarara que el diario británico Mail on Sunday violó su privacidad.

El diario The Guardian reportó la cifra el miércoles, 10 días después de que el Mail decidiera abstenerse de futuras apelaciones y publicara un comunicado reconociendo que la duquesa, conocida previamente como Meghan Markle, había ganado su demanda.

La cifra cubre sólo los reclamos de la duquesa por invasión a la privacidad. The Mail pagará otro monto no especificado por violaciones a los derechos de autor y costos legales, reportó The Guardian.

El comunicado de The Mail on Sunday, que fue publicado el 26 de diciembre, señala que se han acordado reparaciones financieras pero no dio otros detalles.

El acuerdo termina con una larga demanda presentada luego de que The Mail on Sunday publicara una serie de notas en 2019 basadas en una carta personal que escribió Meghan a su padre, del cual está distanciada, después de casarse con el príncipe Enrique.