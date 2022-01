Ap

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022

Nueva York. Apenas dos semanas antes de que se realice en Park City, Utah, el Festival de Cine de Sundance canceló su versión presencial para realizar una edición completamente virtual ante el aumento del coronavirus.

Los organizadores anunciaron que el festival comenzará de acuerdo con lo programado el 20 de enero. Originalmente había sido planeado como un acto híbrido con funciones online y presenciales. El año pasado Sundance se realizó de manera virtual por la pandemia.

Fue una decisión difícil de tomar , mencionaron en un comunicado. Como una organización sin fines de lucro, nuestro espíritu en Sundance es hacer algo que funcione a pesar de las dificultades. Pero ya que se pronostica que los casos lleguen a un pico en nuestra comunidad anfitriona la semana del festival no podemos poner a nuestro personal y a la comunidad en riesgo a sabiendas. El estrés excesivo para los servicios de salud del condado de Summit y para nuestros más de mil 500 miembros del personal y voluntarios sería irresponsable ante este panorama .

La cancelación de la versión presencial de Sundance es un gran golpe para la industria del cine independiente que ha luchado por mantenerse a flote durante la pandemia. El año pasado la versión virtual de Sundance, donde películas como Summer of Soul or The Revolution Will Not Be Televised (Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada) y Coda (Coda: Señales del corazón) causaron una gran impresión, demostró que un acto digital todavía puede impulsar éxitos revelación. Pero los cineastas, ejecutivos, el público y los periodistas mantenían la esperanza de que Sundance –el principal festival de cine estadunidense y plataforma para jóvenes cineastas– comenzara nuevamente un año en el cine lleno de estrenos en las montañas de Utah.