Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 7

El servicio de streaming HBO Max, de WarnerMedia, ganó suscriptores durante las fiestas navideñas, desafiando la desaceleración del ritmo de crecimiento de algunos servicios rivales, gracias a una programación que incluyó la reposición de su popular serie Sex and the City y películas de estreno como The Matrix Resurrections.

HBO terminó el año con 73.8 millones de abonados a su servicio de streaming y a su cadena de cable homónima, frente a los 69.4 millones de septiembre. Este avance, junto con la incorporación de casi 900 mil suscriptores telefónicos mensuales de pago, hacían subir las acciones 3 por ciento, a 26.46 dólares, en las operaciones del mediodía.