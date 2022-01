Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de enero de 2022, p. 7

Foro Sol

Luego de que Panteón Rococó puso a vibrar el Foro Sol con tres fechas vendidas, a mediados de diciembre pasado, el recinto de Iztacalco será escenario en este 2022 de estrellas como Foo Fighters, The Killers, Maroon 5, Coldplay, Rammstein, Dua Lipa, Ricky Martin e Iron Maiden.

Durante los próximos meses, diversos artistas y agrupaciones reactivan tras el receso impuesto por la pandemia y será el retorno de festivales que no se han realizado desde hace dos años como el Festival Vive Latino (19 y 20 de marzo) o EDC en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (25, 26 y 27 de febrero), además del Festival Pa’l Norte en el Parque Fundidora de Monterrey (1 y 2 de abril) y el Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México (2 de abril).

Palacio de los Deportes

También regresa a territorio mexicano, Roger Waters: This is not a drill con nuevas fechas en el Palacio de los Deportes, pues las anteriores fueron pospuestas por emergencia sanitaria. Antes, el músico se había presentado en la gira Us + Them en 2018 en el mismo Domo de Cobre.

Los conciertos del legendario músico que originalmente se iban a realizar el 7 y 8 de octubre de 2020 serán el 14 y 15 del mismo mes, sin necesidad de cambiar los boletos que ya habían sido adquiridos.

Con This is not a drill se espera –refieren los organizadores– un espectáculo cinematográfico, nuevo e innovador; incluso será un mensaje para amar, proteger y compartir el precario planeta-hogar; además contempla 14 de los grandes temas de la era dorada de Pink Floyd .

En este mismo recinto, se presentarán Enrique Bunbury (11 y 12 de febrero), Caifanes (19 de febrero), Zoé (5 de marzo), Marc Anthony (11 y 12 de marzo), Justin Bieber (25 y 26 de mayo) e Interpol (1 de junio).

Auditorio Nacional

En el Auditorio Nacional, la actividad musical reinicia en este año con el salsero Gilberto Santa Rosa, el próximo 15 de enero, Gloria Trevi los días 20 y 21, Mónica Naranjo (22) y María José (27); mientras que en febrero llegan a ese recinto El Haragán y Cía (3), Willie Colón (5), Los Ángeles Azules (9), Emmanuel y Mijares (16), Alejandro Fernández (17 y 18 ), José Luis Perales: Balada para una despedida (22 de febrero), Sebastián Yatra (23), Río Roma (25) y Víctor Manuelle (26 de febrero).