De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de diciembre de 2021, p. 3

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como histórica la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la consulta de revocación de mandato, porque, además de dejar en claro que nadie está por arriba de la Constitución, ya no hay pretexto para realizar el proceso y garantizar la participación ciudadana.

Una vez que el TEPJF estableció que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con facultades para frenar la consulta, que permitirá a los ciudadanos decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su gestión, el líder de Morena resaltó que tras los ajustes presupuestarios que deberá hacer el órgano comicial ya no hay pretexto, deben actuar con austeridad y tomar en cuenta las prioridades de este gobierno, puesto que no pueden verse afectados los programas del Bienestar .

Invitó, además a los consejeros electorales a que piensen en quien más lo necesita y si les faltan recursos, acepten de una vez por todas reducir sus salarios y privilegios porque la consulta va .

Delgado coincidió con el presidente López Obrador en que si aun haciendo ajustes presupuestales al INE la faltan recursos para realizar la consulta, una opción viable podría ser utilizar parte de los recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.