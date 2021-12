C

omo cada diciembre, quien escribe recuerda a los músicos, sobre todo de rock y géneros cercanos, que durante el año se trasladaron a otro plano existencial y en su paso por la Tierra dejaron un legado memorable. Más que exhaustivo, este listado busca ser representativo y acorde con la línea sonora de este espacio. Hoy, la primera parte de este recuento, en cuanto a artistas internacionales.

Charlie Watts (agosto 24, 80 años, causa no especificada; inglés). El deceso más recordado, por tratarse de un integrante original de una de las bandas más importantes del siglo XX: los Rolling Stones. Elegante, discreto, pero macizo como una roca para mantener el ritmo, con un estilo austero y preciso, el baterista que amaba más al jazz que al rock, dejó en herencia una fuerte pauta respecto de cómo debe tocarse el rocanrol.

Peter Zinovieff (junio 23, 88 años, caída; inglés). Poco conocido a nivel masivo, sin su aporte muchos de los sonidos característicos de Pink Floyd, Brian Eno, Jean-Michel Jarré, The Who, Kraftwerk, King Crimson o David Bowie, no habrían existido. Compositor e inventor clave en la historia de la música electrónica tanto pop como experimental, a la par de Bob Moog fue pionero en la elaboración de sintetizadores y secuenciadores, a través de su compañía Electronic Music Studios (EMS).

Lee Scratch Perry (agosto 29, 85 años, causa no especificada; jamaicano). El más innovador e influyente productor de rocksteady/reggae, acreditado como padre del dub, gracias a sus alucinantes técnicas de grabación, llenas de eco y reverberación, exploración electrónica y rebeldía post-punk, con un estilo lírico de libre asociación, precedente también del rap. Genio seminal del género.

Chick Corea (febrero 9, 79 años, cáncer; estadunidense). Fantástico pianista de jazz, experimentador armónico, aventurado ejecutor de post-bop; pleno de fusiones de electrónica con música clásica o con tradicional latinoamericana. Uno de los grandes del siglo XX, comparsa de otros históricos como Miles Davis, Stan Getz, Herbie Hancock, Tony Braxton, John Patitucci, entre muchos otros.