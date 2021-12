Ap

Periódico La Jornada

Viernes 31 de diciembre de 2021, p. 7

En 2021, un año definido por la vacunación de millones de personas en el planeta contra el Covid-19, que siguió cobrando víctimas en el mundo del espectáculo, sólo en Estados Unidos causó más muertes que en 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Otros perdieron la vida en accidentes o distintas enfermedades, como cáncer. En México murieron la actriz Carmen Salinas y el cantante Vicente Fernández.

A continuación una lista de figuras fallecidas en 2021 (la causa de muerte es mencionada en caso de ser conocida).

Enero

Eric Jerome Dickey, 59 años. Popular novelista que mezcló misterio, romance y erotismo en Sister, Sister y decenas de historias sobre la vida negra contemporánea. 3 de enero. Cáncer.

Tanya Roberts, 65 años. Cautivó a James Bond en 007: En la mira de los asesinos y actuó en la serie de comedia That ’70s Show. 4 de enero.

Larry King, 87 años. El presentador con sus eternos tirantes cuyas entrevistas televisivas con líderes mundiales, estrellas de cine y personas ordinarias ayudaron a definir la conversación estadunidense por medio siglo. 23 de enero.

Cloris Leachman, 94 años. Galardonada con el Óscar por La última película y delicia cómica en El jovencito Frankenstein, así como la ensimismada vecina en El show de Mary Tyler Moore. 27 de enero.

Cicely Tyson, 96 años. Actriz negra pionera postulada al Óscar por Sounder, ganó un premio Tony en 2013 a los 88 años y conmovió al público en The Autobiography of Miss Jane Pittman. 28 de enero.

Hilton Valentine, 77 años. Guitarrista fundador de la inglesa The Animals, distinguido por crear uno de los riffs más conocidos de llos años 60 con The House of the Rising Sun. 29 de enero.

Sophie, 34 años. Diyei escocesa postulada al Grammy, productora y artista musical que trabajó con Madonna y Charli XCX. 30 de enero. Caída accidental.

Febrero

Dustin Diamond, 44 años. Famoso por interpretar a Screech en la exitosa serie comedia de los 90 Salvado por la campana. Primero de febrero. Cáncer.

Christopher Plummer, 91 años. Elegante actor que interpretó al capitán Von Trapp en La novicia rebelde. A los 82 años ganó un Óscar a mayor edad. 5 de febrero

Larry Flynt, 78 años. Convirtió la revista Hustler en un imperio al tiempo que luchó por la libertad de expresión. 10 de febrero.

Johnny Pacheco, 85 años. Ídolo de la salsa cofundador de Fania Records, compañero de banda de Eddie Palmieri y colega de Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz. 15 de febrero.

Marzo

Bunny Wailer, 73 años. Luminaria del reggae y último miembro fundador de The Wailers. 2 de marzo.

James Levine, 77 años. Director que decidió el rumbo de la Ópera Metropolitana durante más de 40 años. Fue despedido por conducta sexual inapropiada. 9 de marzo.

Elsa Peretti, 80 años. Una de las diseñadoras de joyas más famosas, con colecciones atemporales de inspiración orgánica para Tiffany & Co. 18 de marzo.

George Segal, 87 años. Intérprete de banjo hecho actor y postulado a un Óscar por ¿Quién le teme a Virginia Woolf? de 1966. Trabajó siendo octagenario en la comedia de ABC The Goldbergs. 23 de marzo. Complicaciones por una cirugía de bypass.

Jessica Walter, 80 años. Matriarca en la serie Arrested Development y acosadora en Play Misty for Me, con severa presencia en pantalla. 24 de marzo.

Larry McMurtry, 84 años. Prolífico y popular autor que llevó a los lectores de vuelta al viejo oeste con su obra galardonada con el Pulitzer Lonesome Dove y los regresó a los paisajes modernos con Terms of Endearment. 25 de marzo.

Abril

Anne Beatts, 74 años. Innovadora escritora de comedia con gusto para lo dulce y lo macabro. Creó Square Pegs. 7 de abril.

El príncipe Felipe, 99 años. El irascible y tenaz esposo de la reina Isabel II pasó más de 70 años apoyando a su esposa en un papel que definió, pero también encasilló, su vida. 9 de abril.

DMX, 50 años. Astro del hip hop detrás de canciones como Ruff Ryders, Anthem y Party Up (Up in Here), uno de los más grandes exponentes del rap. 9 de abril.

Mayo

Olympia Dukakis, 89 años. Actriz veterana. Ganó un Óscar como la madre de Cher en la comedia romántica Hechizo de luna. Primero de mayo.

Jacques d’Amboise, 86 años. Uno de los más grandes bailarines clásicos del Ballet de Nueva York. 2 de mayo.

Paulo Gustavo, 42 años. Popular comediante brasileño cuyo personaje de Dona Herminia lidiaba con asuntos familiares y LGBT en algunas de las películas y programas de televisión más populares de Brasil. 4 de mayo. Covid-19.

Carla Fracci, 84 años. Ex prima ballerina de La Scala de Milán famosa por papeles románticos junto con grandes como Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov. 27 de mayo.

Gavin MacLeod, 90 años. Famoso como el sardónico reportero de tv Murray Slaughter en El show de Mary Tyler Moore. Alcanzó el estrellato con el papel capitán Stubing en El bote del amor. 29 de mayo.