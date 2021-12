Nueva York., No es frecuente que dos actores hagan el mismo papel a la perfección en la misma película, pero en The Lost Daughter (La niña perdida), de Maggie Gyllenhaal, Olivia Colman y Jessie Buckley interpretan a una mujer en capítulos muy diferentes de su vida con una rara armonía.

Buckley: Soy la mejor .

Colman: Nos vimos una semana y nos divertimos mucho .

Buckley: Somos muy buenas para divertirnos. Profesionales .

–¿Cómo lograron eso, si no comparten ninguna escena juntas?

Colman: Jessie y (Jack Farthing, que interpreta al marido de Leda) y las chicas tuvieron su propio tipo de película durante los primeros 10 días, pero coincidimos, y creo que te quedaste un poco más después de terminar .

Buckley: “Sí, básicamente yo era como la mamá que no había salido unos 10 años. Así que cuando llegaron, pensé: ‘¡Ahhh!’”.

–¿Llegaron a hablar sobre su enfoque?

Colman: “Tuvimos una llamada telefónica en la que dijimos: ‘¿Qué acento deberíamos tener?’”

–The Lost Daughter muestra un lado complicado e incierto de la maternidad que rara vez se ve en las películas. Leda tiene ambiciones y deseos que no encajan en los retratos convencionales.

Buckley: “Eso me encantó. Es lo que más amaba de mi madre y mis hermanas y de todas las mujeres maravillosas de mi vida. Es como el potencial de todas ellas. Mi madre vino a verla en el Festival de Cine de Londres y suspiró profundamente.

–Olivia, has hablado de cómo difiere tu experiencia de la maternidad.

Colman: “Tuve una situación diferente a la de Leda. Fui compañera de crianza con mi esposo. Muchas de esas frustraciones no existían. Yo también necesito ser yo, porque era una actriz. Esa es una gran diferencia. Además, no siempre es necesario basarse en algo. Estamos en el negocio de la imaginación. Jessie no tiene hijos, pero interpreta ese papel maravillosamente. Recientemente interpreté a una asesina (en la miniserie de HBO Landscapers). No he matado a nadie”.

–¿Alguna vio las escenas de la otra para calibrar su actuación?

Colman: “No sentí que fuera justo hacer eso. Simplemente pensé: ‘¿Por qué no confiamos la una en la otra?’

–Jessie, ¿qué pensaste cuando viste la actuación de Olivia?

Buckley: “Creo que Olivia Colman tiene un potencial enorme, una gran carrera por delante.