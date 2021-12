Para nosotros el mundo es nuestro circuito, hoy es la Ciudad de México, mañana puede ser otro país al otro lado del planeta , explica; cada que cruzamos la meta se cumple el sueño de un niño, el mío, el que tuve desde pequeño, pero también el de miles en mi país que anhelan vivir esto: ser corredores y campeones. En Kenia correr es parte de nuestra cultura, hay muchas escuelas de atletismo, centros de entrenamiento. Correr es una forma de vivir para nosotros .

En los caminos de tierra rojiza, en veredas y carreteras de terracería, al amanecer y bajo los rayos del sol, los kenianos entrenan con la esperanza de salir del país a los principales maratones del mundo. En los de élite, y también en menos prestigiosos, pero que entregan premios. En ese pueblo los profesionales viven itinerantes sumando kilómetros y dólares que sirven para apoyar a la familia que se queda en casa.

La armada keniana compite en equipo

El michoacano Víctor Alfredo Montañez estaba satisfecho con el tercer lugar que consiguió. No fue sencillo pelear contra la armada keniana , que no sólo son grandes atletas, sino además suelen correr en equipo y complicar a los rivales.

Víctor no se dejó intimidar, al menos no esta vez –reconoce–, porque se mentalizó para pelear sin importar que lo desafiaran los kenianos. Cuando los tuvo al alcance, se concentró en su carrera, se ayudó con un compañero mexicano y logró mantenerse en la disputa para llegar en tercer lugar.

Muchos corredores, y yo me incluyo, a veces nos dejamos intimidar cuando vemos los grupos kenianos , relata; al tenerlos cerca nos da miedo su ritmo, su fuerza, y dejamos de competir, esa es la verdad. Yo me concentré en mi estrategia, los vi y ataqué, corrí una parte con un compañero y eso nos ayudó para pelear de cerca ante los rivales; la estrategia funcionó para alcanzar podio .

La primera mujer en cruzar la meta fue una joven tapatía de 26 años. Citlali Cristian rompió el listón que la acreditó como ganadora del Medio Maratón, pero en su rostro no lucía el gesto del dolor ni del cansancio; ella reía como si aquello fuera un juego. En su primer medio Maratón en la Ciudad de México demostró que estaba preparada para hacer frente a la altura y al clima de diciembre.

Estuvo un poco fresco , dijo feliz; yo funciono bien en carreras con clima caluroso, pensé que me costaría trabajo el frío, pero en realidad no me afectó .

Citlali rompió la marca de ruta. Aún no lo confirmaba, pero ya intuía que lo había conseguido. Un poco incrédula, reía nerviosa. Correr sobre un circuito como el de Paseo de la Reforma, con desniveles y pendientes discretas pero exigentes para las piernas, ha sido una experiencia placentera para la ganadora.

Me gusta mucho correr con este tipo de rutas, las disfruto mucho, me gustan las subidas y desniveles; es muy emocionante , expresó muy animada; tenía una estrategia de abrir muy rápido, después lo manejo dependiendo de cómo se comporte el grupo, pero al final tuve que cerrar fuerte porque ya me esta-ban alcanzando .

Todo terminó en una mezcla de cansancio, relajación y, sobre todo, alegría compartida, comunal, con la certeza de que la ciudad otra vez está viva.