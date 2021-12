E

n Francia, la pandemia provocada por el coronavirus ha desarrollado una inquietud angustiante que deriva en polémicas donde los puntos de vista más opuestos se confrontan.

La salud se ha convertido en principio y bandera de muy diversos militantes. Desde luego, ya no se trata de la salud eterna y el ingreso a los cielos. Se trata de mantenerse en perfecta salud y evitar virus, enfermedades y otros contagios. La aparición del coronavirus no ha hecho sino acentuar temores y fobias en nombre de la guerra contra los peligros sanitarios. Sin embargo, los métodos para conservar la salud son variables y, en ocasiones, opuestos. Ante las mutaciones del Covid-19, por ejemplo, hay quienes toman la vacuna como un talismán y quienes consideran la vacunación como un veneno a largo plazo. Confinamiento para protegerse del contagio, aislamiento que conduce a la depresión, los atisbos de locura, los intentos suicidas.

Para mantenerse sano hay quienes corren a diario durante una buena hora, aunque tengo amigos que se han infartado en plena carrera, cuando no se hacen atropellar por un chafirete. Hay también los militantes contra el cigarro, el alcohol y otras drogas. Quienes, para cumplir con las horas de sueño necesario a la estabilidad mental y física, abusan de somníferos y narcóticos. Asimismo, existen quienes creen en el optimismo y mantienen el rictus de su sonrisa incluso en los entierros. Así, es difícil escapar a las discusiones infinitas sobre los métodos para seguir sanos y salvos en esta lucha mortal y, sobre todo, cuando se habla de alimentación.