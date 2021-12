De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de diciembre de 2021, p. 8

A la par de una gira con casi 20 fechas, iniciada en noviembre por nuestro país, el cantautor dominicano Álex Ferreira da a conocer Los Fugaces, sencillo elegido del EP, Pequeña tanda. Sobre este corte y la manera en que surgió, Ferreira contextualiza: “Los Fugaces es una canción en colaboración con un artista español que admiro muchísimo conocido como el Kanka cantautor de mi generación.”

Es bueno recordar el procedimiento seguido por Ferreira para dar a conocer canciones que no aparecieron en la emisión del primer tiraje de su disco Canapé y que posteriormente fueron publicadas en un EP con el mismo nombre, pero en diminutivo: Canapecito. Ahora, Los Fugaces pertenece a un EP llamado Pequeña tanda que se desprende del álbum Tanda que salió este año. Ferreira aclara: “todo esto, para que las canciones que no entraron en el álbum, puedan vivir en el EP porque forman parte del mismo universo creativo. Los Fugaces es una canción con la que batallé mucho y no puede quedar fuera; hice como cuatro o cinco versiones, hasta que finalmente encontré esta cumbia que sentí le venía bien a la canción y a la letra. Y el Kanka, cuando se suma, le aportó la última pieza a la canción para hacer una fusión interesante: es una cumbia que grabé con unos músicos colombianos, pero la quisimos hacer a la mexicana, un poquito más tirada hacía atrás porque tiene un cuatro cubano; es una cumbia con elementos caribeños y el Kanka, al cantar, le mete esa cadencia casi andaluza. Entonces, salió una de estas aberraciones musicales que me emocionan. Los Fugaces es un híbrido, fusión o aberración para un músico purista de cualquier género, porque, obviamente, las cosas no van de esa manera según manda el libro –si es que hay alguno–. Pero siempre me meto en esos líos, me aventuro, me la paso muy bien y estoy muy orgulloso de esta canción y de que sea la punta de lanza de este pequeño Tanda que cubre la necesidad de que no se queden cosas guardadas y así, poder empezar otro ciclo con seguridad para seguir moviéndome de un sonido a otro”.