Pero una controversia muy original se ha impuesto también por mujeres que reclaman, en nombre de su concepción del feminismo, de cesar de dar primacía a la identidad sexual de las candidatas. La verdadera igualdad de hombres y mujeres llegará cuando ya no sea necesario precisar el sexo de presidentes o presidentas. Valdría mejor, según ellas, no guardar en memoria sino su acción real, su programa, su eficacia, su obra. Esta concepción recuerda la controversia que se desarrolla en el campo de la creación artística o de la literatura, cuando hay quienes afirman que el único criterio para juzgar una obra es su calidad, sea creada por mujer u hombre. Lo importante es que los poemas de Sor Juana son sublimes y no que hayan sido escritos por una persona del sexo femenino, así como la novela Cumbres borrascosas es una obra maestra, lo único que vale la pena recordar, incluso si no puede olvidarse, es que Emily Brontë fue una mujer genial.

En este sentido, una de las observaciones más pertinentes fue hecha por la periodista Françoise Giraud, cuando dijo que la igualdad entre hombres y mujeres será real cuando, a la cabeza de los puestos importantes, haya el mismo número de mujeres incompetentes que de hombres incompetentes. Esta periodista, doblemente dotada, sabía tanto reflexionar como reír.

No se escribe ni se crea una obra de arte con el sexo. ¿Por qué se habría de gobernar? Tengo los dos sexos del espíritu , afirmó Gustave Flaubert, cuando declaró de la protagonista de su novela: Emma Bovary soy yo .

