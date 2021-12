Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 14 de diciembre de 2021, p. 31

Los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron dos juicios de demanda ante el Tribunal Electoral (TECM) local porque el Instituto Electoral (IECM) capitalino no les ha entregado las prerrogativas correspondientes a noviembre y diciembre de este año.

Por vez primera desde que empezó el conflicto por la falta de entrega de recursos, los dos partidos presentaron los medios de impugnación ante el TECM, al tiempo que el instituto reiteró que no cuenta con recursos y que continúa pláticas con el gobierno capitalino para que se haga extensiva una ampliación presupuestal de 70 millones de pesos.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales sostuvieron que no han habido gastos onerosos en el ejercicio presupuestal de este año, y afirmaron que los bonos que se han dado al personal fueron considerados desde enero y no son parte de la conclusión de labores del ex presidente Mario Velázquez. Incluso defendieron la labor del ex funcionario, a quien la representación de Morena solicitó investigar por presuntas irregularidades en el manejo del recurso.

Ante el llamado de las autoridades a reducirse su salario, los consejeros justificaron que no sería un ahorro sustancial, pues representaría menos de uno por ciento de los recursos totales que se requieren.