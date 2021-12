El presidente azulgrana explicó que desde la directiva del club se respalda al cuerpo policial de la región de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, para determinar si se habrían producido hechos similares en la entidad. Apoyo total a las posibles víctimas que hayan sufrido estos actos reprobables que se están denunciando en una escuela de Barcelona. Nosotros siempre protegeremos y defenderemos a los menores y sus familias. Tenemos muy claro que no nos esconderemos , sostuvo Laporta.

Barcelona. El club Barcelona colabora en la investigación policial contra Albert Benaiges, ex director de fuerzas básicas del equipo, después de que decenas de alumnos de una escuela donde trabajaba lo acusaron de abusos sexuales.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, expresó que se encuentra sorprendido y afectado por las acusaciones contra Benaiges por abuso sexual a menores.

No tengo ninguna información que apuntara a que haya habido algún episodio de este tipo, aunque no significa que no haya pasado. Ha sido mi entrenador y nunca tuve ningún tipo de sospecha, ojalá la justicia lleve a cabo los procesos correspondientes , comentó Xavi

Benaiges, de 71 años, fue un integrante clave de la academia juvenil del Barcelona entre 1991 y 2011. Coincidió con una generación que incluyó a algunos de los mejores jugadores en la historia del club, incluidos Andrés Iniesta y Xavi.

Cumplió estadías con algunos clubes en el extranjero, incluido Chivas de México, donde tuvo un paso fugaz como director de fuerzas básicas en 2014. También trabajó en el Al Wasl Football en Dubái y otros planteles de República Dominicana y Japón.

De acuerdo con el diario Ara, el ex entrenador había vuelto a trabajar para el Barcelona en abril de 2021, pero fue apartado el 2 de diciembre después de que el club conociera los detalles de la investigación periodística que se estaba llevando a cabo.