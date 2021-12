Por eso, cuando se habla, por ejemplo, de Jorge Romero, amigo muy cercano del perredista Mauricio Toledo, cuya suegra gana 67 mil pesos mensuales por prestar sus servicios en una oficina de la alcaldía Benito Juárez, no parece haber ningún tipo de sorpresa en las filas del PAN.

Es muy probable que incluso, porque es tan sabido, no se dé la difusión que requiere este tipo de situaciones, pero sin duda muestran el rostro de la manera de actuar del pensamiento que nos habla de que para ellos lo de menos es la gente. En la parte más alta de sus intereses está el negocio que se pueda hacer para favorecer a la familia, y la política en el caso azul no es más que otro business.

Lo sucedido en el gobierno de usurpación que encabezó Felipe Calderón subrayó la falta de respeto a la democracia y el desdén de los panistas a lo popular, mientras se entronizaba la corrupción como una ola que hasta ahora no se ha podido frenar.

s muy probable que para el panismo, lo que ahora pretende hacer con el presupuesto para la ciudad, y por lo que está pujando, no sea ninguna novedad y sólo señale un dato más de lo que realmente significan los gobiernos de derecha.

No obstante, en Morena sí hay quien está molesto y por ello se pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que inicie una investigación en la demarcación Benito Juárez, considerada como un bastión panista donde la gente no sabe de los manejos de ese partido en las áreas de gobierno.

Hoy la decisión está entre aumentarle el salario a quienes forman la gran familia azul o tener más recursos en el gobierno central para combatir la pandemia y llevar a efecto los programas sociales que se han propuesto. ¿Habrá alguna diferencia?

De pasadita

En las grandes batallas políticas se han perdido muchos de los valores que daban perfil a los contendientes. Hoy en nuestro país, como hemos dicho desde hace mucho tiempo, no hay partidos de oposición que pudieran guerrear en buena lid contra el gobierno actual.

Eso último está más que comprobado, pero no quita la existencia de una oposición no registrada políticamente, con nombre y escudo, pero no ceja en su ataque a la administración actual.

Hoy, hay que decirlo, se ha tratado de matar a la verdad en beneficio de un interés de grupo. Se inventan historias, se distorsionan verdades, todo con tal de crear la sensación de que desde el poder presidencial se engaña a la población.

La molestia aumentó cuando vio el Zócalo lleno y cuando al voltear a los lados se dio cuenta de que no hay en todas las filas de la oposición un personaje con la fuerza política que pueda hacer frente a lo que parece inevitable: un nuevo periodo de la izquierda, de Morena, en la Presidencia de la República.

[email protected]

[email protected]