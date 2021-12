Aunque el movimiento se describe como apartidista, no está cerrado a la colaboración con entidades gubernamentales que deseen contribuir a tomar acciones. Abrimos las puertas a todos los entes de la cultura política, los agentes de cambio desde la política, que quieran hacer una transformación real. Aquí estamos con ganas de platicarlo, de hacer las cosas , indicó Horacio García Rojas, actor y miembro de Poder Prieto.

Aunque se originó en las redes sociales, Poder Prieto no se ha quedado en el espacio virtual. Por primera vez, los esfuerzos del movimiento que busca la reflexión y visualización del racismo en México se verán reflejados en el Festival Poder Prieto, una voz coral, que se llevará a cabo el viernes en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Cosmos, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Aunque para Poder Prieto la discusión sobre el racismo en México tiene que tomar en cuenta a los pueblos originarios y afrodescendientes, también considera el que proviene de prácticas que privilegian lo blanco. Lo que no entendemos es el racismo que atraviesa a la mayoría de los mexicanos que se autoadscribe como mestizo, pero no todos somos mestizos iguales. Hay blancos y morenos, y los mestizos prietos son aquellos para los que el racismo no nos atravesaba, según nosotros, y que hoy nos damos cuenta de que sí , sostuvo Zapata.

Necesitamos mirar esas diferencias, esas divisiones que esta sociedad ha creado por nuestras historias y cómo nos reconciliamos, pero de verdad, o sea, entender que efectivamente todas las personas valemos lo mismo y tenemos que ser valoradas igual, tanto entre nosotros, como en el Estado y en los grandes sistemas de poder, porque es ahí donde radican un montón de desigualdades , argumentó Maya.

La actriz también aclaró que no se trata de discriminar desde una nueva óptica o quitar espacios a otros. Seamos mucho más equitativos y equilibrados a la hora de otorgar espacios, no pedimos que quiten gente, ampliemos los límites que nos fueron dados, para que entremos más, todos, como siempre debió ser , señaló.

La palabra prieto ha sido retomada por el movimiento con la idea de resignificar un término peyorativo. Ante los cambios recientes que se demandan a la lengua, Maya Zapata considera que la mejor manera de dirigirse a los demás es con respeto. Es un movimiento apoyado por personas de distintas disciplinas artísticas y educativas que forman parte de la industria audiovisual que buscan crear conciencia sobre la representación de personas morenas en la pantalla.

El Festival Poder Prieto se realizará el viernes de las 12 a las 20 horas, con la participación especial de Los de Abajo, en el cierre musical, así como una caminata del privilegio, mesas de reflexión, intervenciones artísticas, toma de fotografías e impresiones de playeras, entre otras actividades. El público podrá disfrutar de las mesas: ¿Qué significa ser prieto?, moderada por Aguilar. Estarán la saxofonista mexicana María Elena Ríos y Láurel Miranda, editora en Jefe de Cultura Colectiva, y La importancia de la representación en los medios, en la que se escuchará al comediante mexicano Carlos Ballarta, la actriz Fátima Molina y al cineasta y activista André Lo Sánchez.

Los pormenores sobre el encuentro están en las redes sociales de Poder Prieto, su Facebook @poderprietomexico, así como en Twitter e Instagram @poderprieto_mx. La Faro Cosmos está en Calzada México-Tacuba, esquina con Circuito Interior.