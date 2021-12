L

a figura de Arturo Gámiz está asociada principalmente al asalto del Cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965. Esa madrugada Gámiz, junto con un grupo de campesinos, maestros rurales, normalistas y líderes agrarios, trataron de tomar el cuartel militar esperando incitar un amplio movimiento revolucionario. La estrategia falló y la mayoría de los integrantes, aun Gámiz, murieron en el intento. Quizás por el dramatismo de la acción, ese hecho se conoce más que la historia de movilización popular de los años anteriores. En esas movilizaciones los estudiantes de las normales rurales de Salaices, Saucillo y Aguilera fueron importantes protagonistas.

Descendiente de una familia que contaba con varios maestros y dirigentes populares, Gámiz nació en Súchil, Durango, en 1940. Diez años después sus padres se trasladaron a la Ciudad de México y en 1954 Gámiz estudió la prevocacional en una secundaria afiliada al Instituto Politécnico Nacional. La huelga estudiantil de 1956 en el Poli y la represión que le puso fin a su internado, formarían parte de su concientización. Cuando en 1959 Gámiz ingresó a la normal del estado de Chihuahua participó en movilizaciones estudiantiles, sobre las que apoyaban la lucha campesina. Su carisma, liderazgo y entrega pronto lo convirtieron en importante vía por la cual otros estudiantes se unieron a las marchas, manifestaciones y tomas de tierra del creciente movimiento agrario en el norte.

Gámiz llegó a Chihuahua en un momento de efervescencia social. Maestros rurales, campesinos, y normalistas armaban una fuerte lucha contra el latifundismo y la violencia caciquil. Gámiz se entregó en cuerpo y alma al movimiento y su liderazgo pronto se hizo sentir en una lucha social que, como pocas, logró unir al sector campesino, magisterial, obrero y estudiantil. La juventud no puede quedarse callada ante la injusticia que son víctimas los campesinos , proclamó en 1960. “Somos estudiantes pobres –continuó–, hijos de campesinos y de obreros. Por eso estamos aquí pidiendo al pueblo que eleve su voz de protesta, exigiendo justicia.”

En 1962 Gámiz se fue a vivir al Mineral de Dolores, comunidad cerca de la frontera con Durango que llevaba 28 años sin escuela. Gámiz se puso a dar clases en la plaza hasta que, junto con el líder campesino Salvador Gaytán, se logró recuperar la escuela que caciques habían convertido en establo de caballos. Gámiz luego escribiría que el Mineral de Dolores estaba dotado de recursos de donde las compañías extranjeras se llevaron todas las riquezas y dejaron sólo ruinas, montes talados y nostalgia . La miseria que ahora prevalecía, continuó, no sólo se debe a que se acabó el trabajo de las minas, hay otra causa importante: se formó y enquistó un cacicazgo, un imperio de asesinos .