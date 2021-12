▲ Después de 16 años al frente de la principal economía europea, lo primero que Angela Merkel quiere hacer en su retiro de la política es tomar una pequeña siesta . La canciller federal ha hablado poco de sus planes después de entregar las riendas del país a su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, el próximo miércoles. Durante sus cuatro mandatos, la política, de 67 años, ha sido considerada la mujer más poderosa del mundo, pero hace poco confesó que no echará de menos estar al mando. Voy a entender muy rápido que todo esto es ahora responsabilidad de otro. Y creo que me va a gustar mucho esa situación , aseguró durante una visita a Washington en julio. No me queda una cantidad infinita de tiempo. Esto significa que quiero pensar con cuidado qué quiero hacer en la siguiente fase de mi vida , concluyó. Imagen de hace unos días en Berlín. Foto Afp