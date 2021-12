Respecto del último tema el cantautor recordó: “Fue mi deseo e idea juntarlos. Les propuse hacer una canción y que ninguno me dijera que no. Es una bonita forma de decir que, en el rap mexicano, fuera del mainstream, hay unión”.

Etéreo es su sexto álbum de estudio, un ejercicio de autoconciencia en el que no tiene miedo de mostrarse como es, con secretos, vicios y errores, y en el que se encuentran inusitadas colaboraciones salidas de la vida onírica de Akil como las realizadas con Los Chocloc, Pato Machete, El David Aguilar, Alika, Ali aka Mind, T-Killa, Ximbo, Rabia Rivera, Achepe y Bocafloja. Se trata de una muestra de las grandes mentes y plumas que Latinoamérica ha parido en los años recientes , asegura el rapero.

▲ El cantautor ofrecerá una actuación el viernes. Tendrá varios invitados. Foto cortesía del Teatro de la Ciudad

Etéreo es el trabajo más maduro y acorde a la vida actual de Akil Ammar, en el que trata de seguir su línea creativa, que mezcla jazz, reggae y hip hop. En una presentación en septiembre pasado, el cantante comentó: “Es todo un ritual, para mí, componer una rola y no hacer un freestyle, aunado a que se atravesó la pandemia, lo que derivó en ir soltando poco a poco sencillos con tal de mantener al público en espera de tan anhelado álbum.

“Se llama Etéreo porque es poco definible. No tiene concepto como tal, pero al mismo tiempo lo tiene. No me gustan las etiquetas de eres rap revolución, rap conciencia, rap malandro, rap gangsta, porque así como tengo temas sociales, toco otros; tengo de fiesta, amor, amistad, melancólicos, etcétera. Simplemente hago música: hago hip hop. Ésa sería mi etiqueta”.

Promete que en su concierto se incluirán temas de otros discos, éxitos como Policías en helicópteros y Tú. La presentación cuenta con la participación de un equipo técnico y de producción encabezado por Beto Lozano, Nakama y Erick Buenrostro.

El concierto de Akil Ammar-Etéreo se llevará a cabo el viernes a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, localizado en Donceles 36, Centro Histórico, cerca de la estación Allende del Metro, con las disposiciones del semáforo epidemiológico vigente: cupo limitado a 75 por ciento de la capacidad del recinto y uso de cubrebocas, gel antibacterial y registro de código QR.