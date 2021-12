Tras llegar a la presidencia, Biden prometió cancelar todas las medidas de Trump, y ahí se armó un inmenso caos, porque muchos latinoamericanos entendieron la señales de que Estados Unidos estaba abierto, entonces se dio un récord de migrantes que no veíamos en 20 años , explicó.

Recordó que hoy los centennials de Estados Unidos son mexicanos, en su mayoría, mientras los blancos están desempleados, volcados en el fentanilo; no se casan, y está disminuyendo en forma acelerada su concentración; ahorita representan 60 por ciento .

En Estados Unidos, los mexicanos ya son más que los afroamericanos, y vean el poder que éstos tienen; ya hasta tuvieron una vicepresidenta. Los mexicanos no están bien representados; quizás en 20 años veremos a un connacional de presidente en ese país, de acuerdo con las tendencias demográficas , apuntó ante los asistentes en el salón de Expo Guadalajara donde realizó la presentación.

El articulista de La Jornada comentó que no le gustó mucho hacer el libro ante la situación cada vez más desesperante que viven miles de personas migrantes estacionadas en México, en ambas fronteras, especialmente en la de Chiapas con Guatemala, en particular, porque el apoyo es escaso y no hay ayuda de organismos internacionales.

Además, agregó, Estados Unidos está a punto de ser desbancado por China como el país con la economía más fuerte, pese a que el bloque que conforma con Canadá y México está tratando de contrarrestar la fuerte influencia financiera que los chinos tienen en Sudamérica.

En la reciente cumbre en Washington, abiertamente el presidente López Obrador dijo que hay que excluir a China; es una señal de cómo la cuestión migratoria está afectando la correlación de fuerzas en el hemisferio occidental, y hay una lucha entre Estados Unidos y China.