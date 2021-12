“Empezó a patear la puerta diciéndome que le abriera, que si no me iba a romper mi madre; yo le dije que por favor se fuera a casa de sus papás, que me dejara tranquila, que mañana habláramos, lo empecé a grabar, él empezaba a golpear más la puerta diciéndome que la abriera, que si no la iba a tirar y me iba a matar, (…).

No es la primera vez que me agrede, ya que desde que estaba embarazada me empezó a tratar mal, ya que es muy agresivo, y me ha golpeado en diferentes ocasiones y siempre me amenaza de muerte, pero nunca había querido denunciarlo por temor a que me vaya a hacer algo, ya que constantemente me dice que me va a matar , acusó la mujer.

Amenazas contra Ávila

El jueves pasado, la diputada Martha Ávila dijo que procederá penalmente contra Rubio, a quien señaló de haberla amenazado antes de su participación en tribuna.

Anteriormente, la morenista recibió una disculpa pública del diputado y compañero de bancada de Rubio, José Gonzalo Espina, por un hecho de violencia en septiembre pasado. El panista se comprometió a tomar cursos sobre igualdad y nuevas masculinidades, y presentar los avances ante el Legislativo.