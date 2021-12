C

omo me dijo un aficionado pensante a propósito del centenar de caballos reunidos el domingo pasado en la Plaza México con motivo de la cuarta kermés taurina, donde además de buen rejoneo y mejores forcados hubo charros, chinas poblanas, escaramuzas y bailables: Son faltas de respeto al otrora coso más importante del continente con las que se intenta suplir carencias, imprevisiones y errores acumulados en las casi cuatro décadas recientes. Hoy, los promotores del falso cambio, enarbolando el estandarte de una reactivación artificial de la fiesta, recurren al folclorismo emergente o a bebidas de obsequio como oferta de espectáculo, que desde luego la crítica orgánica aplaude como focas de circo .

Sin embargo, no faltó quien reprobara el protagonismo de los forcados, ese arte de sujetar a cuerpo limpio la embestida en la suerte llamada pega, de origen portugués, siendo que a lo largo de la heterogénea y dilatada cuarta kermés fueron quienes más emocionaron al amable público, ingenuo pero sensible.

En la prolongada Hermositis aguda que padece la fiesta de México, esa dolencia por un rejoneador navarro que no admite forcados, apenas alterna con rejoneadores nacionales, prefiere toreros modestos y comete infinidad de abusos, al grado de llevar el penoso sobrenombre de Alevoso de Mendoza, ni empresas ni matadores lograron meterlo en cintura y aprovechar su imán de taquilla para que contribuyera a repuntar el espectáculo, no solo los bolsillos del alevoso. Entonces, si de verdad quieren reactivar la fiesta, más oportunidades a nuestros jóvenes rejoneadores pero no en prolongadas corridas de rejones, sino con los de a pie que dicen figurar, y con forcados, claro.

Un auténtico canto a la vida y al arte de pintar, fotografiar y bailar constituyó la celebración del sexto aniversario del Colectivo con Arte Taurino, celebrado el pasado jueves en el Cortijo Miguel Ortas, en Atizapán, Estado de México, con un merecido reconocimiento a la trayectoria de Alfredo Flórez, cronista, fotógrafo, pintor y editor, por su labor profesional, en un tono muy difícil de imitar: respeto por la fiesta brava, independientemente de sus derroteros.