Desde que empezó a trabajar allí Leonor aprovecha la hora de comida para ir a arreglarse el cabello y las uñas. Cuando don Polito la veía de regreso siempre le jugaba la misma broma: No sé para qué vas si aquí los muchachos pueden darte una buena hojalateada ¡y gratis! (Ay, don Polito. ¡Qué gusto que alcancé a conocerlo!)

IV

Don Polito era el dueño del taller mecánico. Poco después de que ella empezó a ser la cajera, él le cedió el mando del negocio a su hijo Damián; sin embargo siguió presentándose todas las mañanas a las nueve en punto. Desde esa hora hasta el momento de cerrar, permanecía recostado en el sillón viejísimo que alguno de los mecánicos sacaba a la banqueta junto con la sábila llena de listones rojos. (Dicen que llama al dinero y trae buena suerte, ¡quién sabe si será cierto!)

El recuerdo de don Polito conmueve a Leonor. Siempre la saludaba muy amable pero sólo una vez que no llegaron clientes, tal vez un jueves santo, tuvo oportunidad de conversar con él. En aquella ocasión don Polito le contó, entre algunas otras cosas de su vida, el motivo de que odiara los viernes:

Una vez, recién llegado a la ciudad de México, mi abuela me mandó a comprarle una escoba al que entonces se llamaba Nuevo Mercado de Tacuba. Al salir se me acercó una señora para decirme que sabía leer el futuro en la palma de la mano. Luego me preguntó si, a cambio de un tostón, podía decirme cuál iba a ser el mío. Sentí miedo pero más curiosidad. La mujer me puso contra la pared de una casa, tomó mi mano y me leyó las cosas que iban a sucederme. Enseguida me preguntó qué más necesitaba saber y le dije que cuándo me iba a morir. Como la vi extrañada, le expliqué que mi padre había muerto antes de que yo naciera y por eso mi madre era infeliz. Estuvo pensando hasta que me dijo que no me preocupara, iba a vivir muchos años; no podía decirme cuántos pero sí que mi fallecimiento iba a suceder un viernes.

Leonor recuerda que, con mucho tiento, le había preguntado a don Polito si él –ya mayor y con tanta experiencia– seguía creyendo en los augurios de la gitana. Sí, claro que sí –fue la respuesta– porque muchas de las cosas que le había pronosticado aquella mujer habían salido ciertas. Por ejemplo su falta de estudios, su temprano matrimonio, ser padre de un solo hijo y dueño de un buen negocio. Si había acertado en todo eso, ¿por qué no en lo otro?

A pesar de esa explicación, Leonor siguió pensando que los presagios de la gitana habían sido falsedades hasta que, a su regreso de vacaciones, encontró el sillón vacío y sobre la puerta del taller un listón negro en señal de duelo por la muerte de don Polito. Leonor le preguntó a Damián cuándo había sucedido: El viernes. Ya va para diez días.

V

Leonor baja de la combi en el momento en que los empleados de limpia suben al carro de la basura el sillón de don Polito. A partir de su muerte, fue refugio temporal de un perro lanudo, hambriento y sucio al que los talacheros llaman Tragaldabas”.