Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de diciembre de 2021, p. 7

Al volverse una noticia mainstream, generadora de reportajes y despachos informativos para el gran público, el rumor que aparecía ocasionalmente, por aquí y por allá, en el Internet, acerca de la existencia de un juego ruso llamado La Ballena azul, en la que un administrador incógnito le planteaba medio centenar retos a suicidas voluntarios de cualquier parte del mundo para realizar una serie de acciones, unas fijas y otras flexibles, hasta la exigencia terminal, mortal de naturaleza, fascinó y motivó a Jorge Cuchí a escribir y desarrollar un guion al respecto.

Juego ruso con 50 juegos

“Lo ví en un noticiario, informaban que había un juego que venía de Rusia, que se llamaba La ballena azul y que consistía en 50 retos durante 50 días; que estaba provocando la muerte de adolescentes porque el último de ellos justo era suicidarse. Entiendo que la finalidad del juego sea el suicidio pero dudo mucho que una persona lo haga sólo porque lo inviten a hacerlo, creo que es una decisión muy seria, de entrada, y que precede a la determinación de la manera en que lo vas a hacer”, explica el ex publicista y ahora guionista y director cinematográfico.

Uno de los retos fijos, recuerda, era tener una cita con otra ballena azul, lo que le llamó mucho la atención, y a partir de ahí desarrolló el argumento de dos personas, dos adolescentes de 17 años en la Ciudad de México, Elisa (Karla Coronado) y Félix (José Antonio Toledano), ya involucrados en el juego, que se juntan y conectan entre ellos ya que sus melancolías provienen de razones muy distintas y deciden seguir haciendo los retos pero unidos.

Decidí que no estaría mal regresar la responsabilidad a la gente que decide suicidarse y no a las películas, los videojuegos y otros contenidos, cuando probablemente los grandes problemas empiezan desde la casa y la familia, y en esta época la tecnología y las redes sociales ayudan a amplificarlos dramáticamente .

El resultado es 50 o dos ballenas se encuentran en la playa (México, 2020), que ganó la edición 37 de Cine en Construcción en Cinelatino, Recontres de Tolouse, en Francia, en 2020 y que tendría su estreno mundial en la Semana de la Crítica del 77 Festival Internacional de Cine de Venecia y que luego de participar en Tallinn Black Nights, El Cairo y Lima, logró los premios a Mejor Largometraje Mexicano, Mejor Actor y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Padres y maestros, ausentes