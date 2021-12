Schwarz destacó una acción altruista generada de manera paralela al Fest Jazz Polanco hicimos una campaña para apoyar a la gente: ya viene el frío y hay población marginada, ahora en aumento porque las cosas no han estado fáciles; por esta causa nos acercamos a personas que quieran donar y darle una segunda vida a ropa que no usen y que esté en buenas condiciones; nosotros la vamos a recibir e iremos a las zonas más marginadas de la alcaldía Miguel Hidalgo a donarla; no todo es Polanco, hay muchas colonias que requieren apoyo. A quienes ayuden, les vamos a dar un programa grabado con calidad y material inédito. Apoyan una buena causa y se llevan un buen concierto grabado para disfrutar con tu familia . Eddie Schwarz señaló: los conciertos se transmiten en circuito cerrado; se graban para programas y transmisiones especiales para Amigos del Festival. No son para el público. A los donadores se les dará uno de los festivales ya realizados en una grabación .

Respecto a los protocolos de salud, el mismo promotor mencionó: Ahora estamos en semáforo verde y el aforo sería a cien, pero lo vamos a llevar a 70 por ciento; además tenemos un escenario que el teatro Ángela Peralta lo tiene al aire libre y es una virtud estar entre árboles; entonces, estamos bien; aparte hay protocolo de temperatura, cubrebocas, gel, etcétera .

Localidades en Boletia, horario de inicio 16 horas.