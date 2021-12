Aunque Amin no estaba listo para hablar, por miedo a arriesgar su estatus de asilo y ser victimizado, Rasmussen tuvo por primera vez la idea de retratar con animaciones las entrevistas sobre su viaje en 2013.

La animación de ese hecho se sentía más honesto de alguna manera que contratar actores para interpretar a oficiales de policía arrestando a los migrantes, explicó.

En una forma más surreal, es bueno sumergirse en sus emociones, mostrar sus miedos .

Rasmussen se inspiró también por Vals con Bashir, la película israelí nominada al Óscar que retrata con animaciones las entrevistas a veteranos de la invasión de Líbano en 1982.

Mirando esta película, el director se dio cuenta de que era más fácil asimilar las historias sin ver rostros humanos sufriendo , algo a lo que la audiencia está infelizmente muy expuesta por las constantes imágenes en las noticias.

El hecho de tener esta alternativa de animación me hizo no bloquearlo como normalmente lo haría , comentó.

La técnica de la animación también lleva a otro aspecto inesperado de la película: el humor.

Los recuerdos de Amin de escuchar música pop de los años ochenta en su walkman rosado cuando era un joven en Kabul da pie a una secuencia alegre de la infancia inspirada en la famosa animación a lápiz del video de la canción Take on me, del grupo A-ha.

Jean Claude van Damme y estrellas de Hollywood, sus secretos y confusos amores de infancia, aparecen guiñándole el ojo desde afiches y pantallas.

“También te puedes reír junto a él, puedes reírte de él", expuso.

Espero que esto muestre la experiencia de la historia de un refugiado. No se trata sobre alguien que necesita algo, sino sobre un ser humano que estaba en una posición en la vida en algún punto en donde no podía controlar lo que pasaba , agregó Rasmussen.

Flee se estrena hoy en los cines de Estados Unidos.