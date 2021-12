Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 7

Ely Guerra está a poco de cumplir 50 años de vida. Y una buena parte de ese tiempo, la cantautora mexicana lo ha dedicado a su labor en la música, experimentando con diversos estilos y buscando todavía nuevas formas de expresarse por medio de letras y melodías. Ella, sin embargo, sigue componiendo sus canciones de la misma manera en que empezó a hacerlo: con una guitarra acústica y su voz.

Todavía compongo con mi guitarra que me ha acompañado y tengo mi favorita para ello , contó Ely Guerra en entrevista. Esta noche, la cantante ofrece un concierto con el que esos dos elementos, voz y guitarra, le servirán para recordar todos esos temas, por los 30 años de música en los que he venido tocando, que creo que es lo que merecía cerrar este año donde hemos estado todos con una vida y con retos distintos, y pues, por qué no, hacer gala de la nostalgia .

Presentación en La Maraka

Guerra, quien se presentará en el salón La Maraka, ha sabido hacer música de una forma que todavía logra hacerla sentir orgullosa. Es muy lindo tener un repertorio del cual no sentir pudor, seguirlo cantando con la misma intensidad y verdad, porque son canciones que se van acomodando a tu realidad debido a que es un material tan sincero, que no fue de fórmulas, que no se escribió para deleitar a otros, sino para realmente compartir una experiencia de vida , describió.

Ésa fue la misma manera en que la cantante comenzó a tocar puertas en la industria. Tenía 18 años cuando llegué a presentar mis canciones a las disqueras. Iba con mi guitarra, y ahí mismo tocaba mis canciones. Entonces creo que eso es más natural y es lo que es , contó.

Sin embargo, la cantante también ha atravesado por diversos cambios en su carrera. Como muestra está su decisión de dejar de hacer música para grandes sellos discográficos. Las compañías no entendían mucho mis propuestas, y lo que querían era hacer un negocio que no se veía bien nutrido. Pero por eso decidí ser música independiente, somos nuestra propia disquera y editorial, en un acto para dejar la música libre, que eso sea lo que se honre , relató.

Esa decisión ha traído a Ely muchas otras maneras de ver su labor, llegando incluso a tener momentos en que dedica más tiempo al trabajo de oficina que a cantar.