Después “compuse un tema dedicado a los trabajadores esenciales, porque recuerdo que sentía esa extraña sensación de la dependencia, en el sentido de no tener a alguien que me entregara mi comida, mis jitomates, pues qué haríamos. Afortunadamente, mi madre posee un lugar en Huayapam, afuera de la ciudad de Oaxaca, y pensé: ‘pues nos iremos a instalar allá, porque así viviremos de la tierra”.

Agregó: “Al principio compuse un tema que habla del silencio, ese que todos percibimos, como cuando hubo toque de queda en mi tierra y no permitían que saliéramos para nada, lo cual fue una sensación muy extraña, eso de que te prohíban, pero a la vez, miedo. Eso quedó en la canción El silencio”.

Recién llegada de Dubái, donde atrapó a la audiencia del Millenium Amphitheatre, la cantautora, quien aún no se repone del viaje, pues al cuerpo no se le puede engañar , presentará hoy su espectáculo Tócame en el Auditorio Nacional, recinto que estará a 75 por ciento de su aforo.

Aunque aún no define con precisión el título del disco, podría ser La curación. “Originalmente ésta era la idea, pero podría cambiar; hasta la intuición artística ha sido afectada por lo que estamos viviendo; también me he puesto a pensar en que vamos a echar pa’ lante, pese a que diario sentimos esta necesidad”.

Puntualizó: Es primordial rendir tributo a esas personas que, a veces, son invisibles en nuestras vidas, quizá porque siempre me he sentido al margen, me fijo mucho en este aspecto .

Esta noche, en el coloso de Reforma, Downs presentará algunos de los temas nuevos, pero “habrá un segmento de canciones que no pudimos promover del disco anterior, Al chile, el cual tiene música costeña, alegre y de unión”.

También estamos empezando a trabajar con mariachi e incorporarlo a la música urbana. En el Auditorio Nacional haremos estos experimentos, con una escenografía muy especial, que alude a elementos que nos acompañan en estos tiempos .

Otro aspecto que recordó la cantante es la colaboración que han tenido con ella grupos o bandas femeninas. Estamos en una generación en la que existen más mujeres en la escena cultural, pero también en otros ámbitos de la vida. Hay que colaborar con ellas. Esto es muy emocionante, porque vamos cambiando los términos de cómo dirigirnos hacia nosotras mismas .

Lila Downs subrayó: Sin duda, vivimos una época diferente; estoy emocionada con los cambios políticos y culturales hacia nuestras raíces, los cuales son muy importantes para sentirnos más plenos respecto de nuestra identidad. Ahora, se tiene un foco hacia los artesanos, los artistas, los creadores de textiles y gastronomía, estos elementos culturales que son simbólicos e importantes en este país.

La cantante aseguró que está atenta de mi gente, la que crea estas bellezas en mi entorno, pues ahora están presentes en Los Pinos (Complejo Cultural), un foro muy importante, que crea dignidad en estas comunidades .

Lila Downs, ganadora del Grammy y de seis Grammys Latinos, llega hoy con su espectáculo Tócame al Auditorio Nacional a las 20:30 horas.