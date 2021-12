En el libro originalmente publicado con el título My Life as a Rat, de la gran escritora estadunidense de nuestros días , el personaje central es Violet Rue Kerrigan, quien a los 11 años toma una decisión ética que la lleva a la tragedia de ser expulsada de su familia. Ella presencia cómo sus hermanos se involucran en un crimen de odio y tiene que elegir entre delatar a su familia o convertirse en cómplice.

“Los afroamericanos que descendieron de esclavos en realidad nunca tuvieron una oportunidad, porque la esclavitud estaba sobre ellos y se han sentido muy en desventaja desde que se abolió la esclavitud. Los ciudadanos de color no tenían los mismos derechos y eso continúa hasta hoy, porque las leyes y la policía les son impuestas de manera más dura que a las personas blancas.

Oates, silenciada detrás de la traducción simultánea que convertía en tono frío y apagado sus palabras, miraba fija a la pantalla. Pero, por un momento giró la cámara para mostrar a su gato, gris, recostado sobre la cama, que acudió a la conversación del encuentro literario en Guadalajara. Hay un lazo emocional muy fuerte con los animales, que aumentó durante la pandemia , contó.

Yo era la favorita de mi padre antes de que algo terrible sucediera , cuenta Violet, cuya voz se desdobla en una polifonía y en distintos tiempos. Oates consideró que el padre de la protagonista es bastante típico, el líder del hogar, que cuando haces lo que dice te va a amar y proteger. Muchos crecimos en familias así, no es que sea malo, sino que nació en una generación específica; no veía a las niñas y los varones iguales; para él las mujeres son ciudadanas de segunda clase. Los hombres como él aman a sus esposas e hijas, excepto si ellas empiezan a pensar diferente . El amor por su madre es algo que conserva Violet en toda la novela.

La novela nació primero como cuento. Reveló que en parte se basa en experiencias reales, las de una amiga cercana, cuyos padres la desheredaron porque se casó con alguien que no era de su religión. Su desobediencia hizo que la rechazaran y nunca volvió a ver su padre.