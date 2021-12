▲ The Word of Banksy: The Immersive Experience, en la Estación Central de Milán, Italia, incluye recreaciones realizadas por jóvenes artistas europeos sobre fondos que imitan el entorno urbano original en el que las pintó el grafitero. Sobre estas líneas, un hombre captura una foto del mural Napalm (Can't Beat that Feeling) Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 3

La exposición The Word of Banksy: The Immersive Experience (El mundo de Banksy: la experiencia inmersiva), del artista urbano inglés Banksy, incluye 30 reproducciones nuevas, nunca expuestas, cuya inauguración será hoy en la Estación Central de Milán, Italia.

Entre las 130 piezas que se presentan destacan Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon y Waiting In Vain.

También se encuentran pinturas, como The Girl with the Balloon, que fue destrozada en 2018 y vendida , en octubre de este año con un nuevo nombre, Love is in the Bin, por un récord de más de 25 millones de dólares, así como The Flower Launcher y los Mobile Lovers.

Además, se expone una sección especial de videos que cuenta la historia y el mensaje social de los murales creados por ese artista en calles, muros y puentes de todo el mundo.

El curador de la muestra, Manu De Rus, comentó a medios locales que la exposición no está autorizada por el artista, pero tampoco ha sido cuestionada hasta ahora . Asegura que hicieron todo lo necesario para reproducir algunas piezas como Nola, creada en 2008 para la gente de Nueva Orleans, azotada por el huracán.

El grafitero más famoso

Jóvenes artistas europeos recrearon las pinturas de Banksy que se instalaron sobre fondos que imitan su entorno urbano original.