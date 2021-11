E

l pasado 17 de noviembre el Senado aprobó, con 72 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). La iniciativa la promovieron los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se supone que tiene por objetivo disminuir la generación de residuos al minimizar el desperdicio de materiales y reducir el consumo de materias vírgenes. Y ello a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Varios legisladores denunciaron que representantes de la industria del plástico estaban detrás del dictamen. Con ellos coinciden varias organizaciones ambientalistas que manifestaron su descontento con esta reforma, al igual que con la nueva Ley General de Economía Circular (LGEC) pues consideran que no promueven la reducción de la producción ni el consumo de plásticos de un solo uso.

Greenpeace la califica de grave error, pues incentiva la producción y el consumo de ese material al privilegiar su reciclaje y la incineración para convertirlo en energía. Es una práctica conocida como termovalorización o coprocesamiento. Y con ello la producción y el consumo de plásticos pueden continuar pues se valorizan al quemarlos. Sostuvo que la termovalorización no es economía circular, porque los residuos pierden su valor al ser incinerados y así no se mantienen en los ciclos productivos. En resumen, las nuevas medidas no frenan la contaminación plástica y lo que se necesita es reducir la producción y el consumo de dicho material y avanzar hacia la reutilización.

Por su parte las 200 organizaciones que integran la Alianza México Sin Plásticos (AMSP), criticaron que dejaran fuera otros principios de la economía circular. Por ejemplo, la ecoinnovación, la extensión de la vida útil de los productos, la reparación, el segundo uso y la basura cero. Según la AMSP, la nueva LGPGIR apuesta por el reciclaje, no obliga a la industria a tener mayor responsabilidad en el manejo de los productos que elabora y pone en riesgo la viabilidad de las leyes antiplásticos aprobadas en 30 entidades del país.