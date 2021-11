Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de noviembre de 2021, p. a11

Darío T Pie requiere alrededor de tres horas para su transformación en La Roña, personaje que se ha ganado su lugar , pues parodia y revive a la diva del cine nacional María Félix.

Hace más de 20 años el actor comenzó a interpretar a este personaje, empoderado, divertido y sarcástico, con el cual se mimetiza desde antes de subir al escenario. Incluso, se apropia de él hasta que se despoja de la caracterización.

Ahora, su propuesta La Roña ¡hasta el fondo! llegará el jueves al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde retomará temas como la sexualidad, la sociedad, el amor y la política.

Darío T Pie charló con la La Jornada del espectáculo, de momentos en que La Roña ha causado escozor, de su aprendizaje con grandes directores y maestros de la actuación, así como de sus estudios de astrología, en la cual se rige en diversos momentos.

Tiene una trayectoría de más de 30 años como un prolífico actor, escritor y director de espectáculos de teatro cabaret. Ha participado en diversos proyectos de cine, teatro y televisión, en los cuales ha obtenido diferentes premios.

A La Roña, contó, “la empecé a hacer en (el antes) El Hábito, cuando lo tenía Jesusa Rodríguez, pero surgió una coyuntura, porque salió la entrevista de María con Verónica Castro y a la siguiente semana estrené show. El cabaret se trata de tomar lo que sucede en la vida pública y volverlo parodia”.

Maravillosa, pero también roñosa

Después “seguí haciendo al personaje hasta que en 2001 me invitaron a una temporada en el Cine París, lo cual me pareció divertido; alguien me dijo que teníamos el riesgo de que si usábamos el apelativo, podríamos incurrir en una demanda, pero en cabaret se hace una alteración de los nombres para enfatizar algo y, la verdad, María tenía fama de maravillosa, pero también de roñosa. Así que sólo cambié una letra, surgió La Roña y pegó”.