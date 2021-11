Glantz sostuvo que en la actualidad la diferenciación de los sexos tradicionales ha dejado de ser importante y hay una infinidad de posibilidades de designarlos. Ya no sólo hay hombre y mujer, sino no binarios, transexuales, homosexuales, bisexuales..., según las personas decidan manejarlas .

Margo Glantz examinó estás figuras a la luz de Carl Jung, Henry James, Edgar Allan Poe y Jules Michelet con una disertación poética y erótica.

Revela que el personaje Felipe hace el amor con Aura, quien, como las brujas de Michelet, se le ofrece como un altar abierto con el que se realiza la doble cópula: la de los cuerpos y el pacto con el diablo. Ese pacto se nutre como en el de los vampiros, de la sangre .

Felipe aprende en su propia carne la trinidad: Aura, Consuelo y Felipe, trinidad sacra y sacrílega. Guía infinita del laberinto que confunde a la madre con el vampiro y a la amada con la vieja, llevando los cuernos del toro pecaminoso, la imagen transmutada de hombre y animal, de hombre y mujer, del andrógino, pues en hada y bruja conviven también el diablo y el vampiro .

En conversación con la escritora y editora Gabriela Jáuregui, Glantz afirmó: “La fragmentación con la que empecé escribiendo y por la que no me publicaban las editoriales acabó siendo lo más importante, y se convirtió en la pulverización.

Estoy entera todavía, pero pronto me voy a pulverizar. Al final sólo tengo casi 92 años. Aquí me ven muy elegante, porque me vestí como para primera comunión. Muchas gracias , concluyó mientras reía y recibía sentidos aplausos. ¡Te amamos, Margo! , le gritaron desde la audiencia como corolario.

