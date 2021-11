Afp y Dpa

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. a10

Madrid. El joven Carlos Alcaraz, carta fuerte del equipo Copa Davis de España, campeón defensor, dio positivo al Covid-19 y causó baja para la fase final del torneo por naciones, que comenzó ayer en Madrid, Innsbruck (Austria) y Turín (Italia), con triunfos de Suecia 3-0 ante Canadá, Croacia 3-0 sobre Australia y Francia 2-1 a República Checa, en las primeras series de fase de grupos.