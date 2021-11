Por otra parte, al continuar la vacunación contra el Covid-19 para rezagados y adolescentes con comorbilidades, ayer acudieron a la Biblioteca Vasconcelos personas indecisas o temerosas de recibir el biológico, a casi un año de haber empezado la inoculación en el país.

Larisa, joven universitaria que acudió con una compañera de clases, comentó que ella no se aplicará la dosis a menos que sea obligada, primero porque ya tuve Covid y segundo porque tengo familiares médicos que me dicen que la vacuna no garantiza que no te enfermes .

Comentó que estuvo a punto de hacerlo, en la escuela me pidieron vacunarme por el regreso, pero como un alumno dio positivo suspendieron las clases presenciales y me salvé de la vacuna .

Por el contrario, menores de 18 años que padecen alguna comorbilidad llegaron gustosos al centro de inoculación, es el caso de Bruno, un pequeño con síndrome de Down que quería contar a todo aquel que se le acercaba que ya había sido vacunado.