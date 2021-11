Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 22 de noviembre de 2021, p. 39

A cuatro años de su rescate urbano, la glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, está invadida por vendedores ambulantes que instalaron un tianguis, lo que provoca inseguridad debido a los enfrentamientos que han ocurrido, la presencia de indigentes y la drogadicción que se da en el lugar, además de la competencia desleal, denunciaron comerciantes establecidos.

Trabajadores de negocios, quienes pidieron el anonimato, mencionaron que en algunos establecimientos, como de regalos y dulces, las ventas han caído 50 por ciento, además de que por las riñas ocurridas entre ambulantes, “porque son violentos, han perdido clientes, ya que se pone en riesgo su integridad; además, hay drogadicción e indigencia. También, en algunas ocasiones venden bebidas alcohólicas e incluso las ofrecen en los locales.