Sábado 20 de noviembre de 2021

A veces uno se pregunta qué habría pasado si Rubén Blades hubiese sido presidente de Panamá. ¿Habría sido bueno? ¿Habría sido odiado? ¿Fue mejor que no lo fuera?

Creo que hubiera sido bueno para el país , dijo Blades en una entrevista por videollamada horas antes de los Latin Grammy, donde fue homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación y galardonado con los premios al álbum del año por Salswing! y mejor álbum de salsa por Salsa plus!, ambos con Roberto Delgado & Orquesta.

La gente dice que el poder corrompe; no creo eso. Pienso que el poder desenmascara , agregó. No te compran si no te vendes... El servicio público para mí vale más que un Grammy o todos los Grammys que me he ganado o lo que me den. No hay nada mejor que servir a tu país y a tu pueblo, punto .

Lo que sí pasó desde que se postuló a la presidencia en 1994 es que siguió fiel a la música y la actuación (sus fans siguen esperando ver más escenas suyas como Daniel Salazar en la serie Fear the walking dead, y finalmente se dio el lujo de tener un puesto de servicio público como ministro de Turismo de 2004 a 2009, afortunadamente sin los escándalos de corrupción o nepotismo que suelen plagar a los políticos. De hecho, como se puede ver en el documental Yo no me llamo Rubén Blades de 2018, todavía puede caminar por las calles de Panamá y la gente lo saluda.

Tras quedar encantado por la música de Frankie Lymon and The Teenagers en la película Rock Rock Rock! cuando tenía unos 10 años, Blades, nacido en la Ciudad de Panamá en 1948, entró a la música en la década de 1970 por una puerta muy trasera, dice, pero desde entonces nunca se separó de ella.

Sin embargo, contrario a lo que gente que no sabe de qué habla dice, no me fui de Panamá con el propósito de ser músico, me fui porque no iba a ser abogado en una dictadura , señaló Blades, cuyos padres se habían ido del país antes que él por un problema con el líder militar Manuel Noriega. Cuando llegué a Florida a estar con mi familia estaban pasando muchísimos trabajos allá y no podía ayudarlos porque mi diploma como abogado no servía, no funcionaba en Florida y llamé a la Fania, que era la compañía de discos más grande de salsa .

Richie Ray y Bobby Cruz de Fania habían grabado Guaguancó triste de Blades en 1971 y él tenía la esperanza de que le dieran trabajo como compositor o músico. La única oferta que tenían disponible era un puesto a cargo de la correspondencia de la disquera.