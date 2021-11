“No es normal que en la televisión no haya mayoría morena, cuando en este país somos muchos; que cuando sale una protagonista prieta le tiremos hate, en lugar de amor y le aplaudamos. No es normal que estemos acostumbrados, e incluso que nuestro inconsciente pida gente blanca en la televisión o en marcas, o en todos lados. No es normal que nos hayan dicho que está bien tratar de parecernos a lo blanco”, criticó.

También señaló que el racismo en México suele ser un tema que genera rechazo en muchos porque implica recordar un dolor que no queremos reconocer . De acuerdo con Zapata, ese racismo no siempre es reproducido por personas de piel clara, “no necesariamente necesitas tener un color claro de piel para tener una mente blanca. La ‘blanquitud’ es tener y adoptar una mente blanca; es decir, cómo te blanqueas: con la ropa, con la forma de actuar, con la educación, con los gustos, con quién te juntas, por cómo hablas, de aquellos con los que no te juntas”, explicó.

La manera en que la blanquitud es promovida en México proviene del hecho de festejar aspectos que se asocian con lo europeo: el buen gusto, la inteligencia, los buenos modales, el progreso o la belleza; mientras que a las personas morenas se les atribuyen cualidades negativas: la pobreza, la ignorancia, la violencia, la falta de modales, el mal gusto; que no necesariamente resultan verdaderas en ninguno de los casos.

Y con esto no quiero decir que antes los mexicas y los pueblos originarios eran mejores o perfectos, el sistema era ideal; claro que no. Sino los españoles no hubieran encontrado aliados tan pronto y tan rápido , aclaró la actriz, no es necesario romantizar lo que había antes para entender que lo que pasó después no estuvo bien .

Maya Zapata forma parte del movimiento Poder Prieto, promovido en redes sociales a raíz de la cancelación del foro Racismo y/o clasismo en México que organizaba el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), lo que queremos, para empezar, es visibilizar esta omisión de las pieles morenas en la industria del entretenimiento, en las narrativas mexicanas, incluidas las noticias , sostuvo la actriz.