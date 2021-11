Se fueron al descanso y México estaba desencajado por la sorpresa. Al volver quisieron meter presión y remontar una desventaja que no parecía abrumadora. Al 52, en una jugada a balón parado, quedó en el área para que Larin sólo estirara la pierna y consiguiera su doblete. Ochoa no hizo nada, ni el amago de estorbar para evitar el segundo.

En el primer tiempo, ambos equipos dieron una pobre exhibición de futbol. Era un duelo de pelotazos sin dirección clara y con pocas posibilidades de convertirse en una jugada seria. Surgió entonces Alistair Johnson, quien pegó un patadón que obligó a Memo Ochoa a lanzarse para evitar el gol, pero no pudo quedarse con la pelota, que salió de rebote sólo para que Cyle Larin la empujara y anotara el primero del juego al minuto 47.

Entre nerviosismo y errores, México presionaba. Hasta el minuto 90, hubo un viso de hambre de Tecatito Corona para enviar un centro impecable para un cabezazo exacto de Hector Herrera, que anotó el del Tri. Ya fue inútil y el partido terminó con amago de bronca.

Creo que hicimos el primer tiempo correcto , aseveró al final el técnico de México, Gerardo Martino; nos faltó juego ofensivo y de profundidad, pero cuando volvimos a nuestro esquema acostumbrado, tuvimos mejor juego. No se me ocurre hacerme a un costado, se me ocurre mejorar .

Por otra parte, Costa Rica venció 2-1 a Honduras y Panamá 2-1 a El Salvador.